I dossier comuni tra Italia e Austria al centro dell'incontro Meloni-Schallenberg

Lunedì a Palazzo Chigi Giorgiariceverà il cancelliere federale della Repubblica d’, Alexander, nello stesso giorno in cui si svolgerà a Roma la riunione del cosiddetto gruppo de “Gli amici dei Balcani”. Un segnale, l’ennesimo, dell’attenzione che il governo non solo riserva a Paesi di prima prossimità come l’ma anche a soggetti che condividono strategiein una macro area ultrasensibile per le prospettive future, tanto dell’quanto dell’Ue.Gli incontri tra Roma a ViennaParticolarmente frequenti sono stati nell’ultimo biennio gli incontri istituzionali fra i vertici dei due Paesi. Giorgiaha visitato l’nel giugno 2023, dopo la visita del cancelliere Karl Nehammer indel precedente maggio. In precedenza erano stati a Vienna i presidenti del Senato Ignazio La Russa e della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana nel gennaio 2023 in occasione dell’inaugurazione della sede restaurata del Parlamentoco.