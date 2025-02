Gamberorosso.it - I consigli di Armando Castagno contro la crisi del vino: "Comunicazione pop e mainstream, più estetica e niente trucchi???"

«Ilè come una bustina di tè, che si immerge in un brodo culturale più ampio, un concetto che possiamo riassumere nella parola terroir: un territorio abitato da comunità umane che, nel corso della loro storia, hanno costruito una sensibilità, scegliendo di caratterizzare i loro prodotti in modi che risultano spesso coerenti, riconoscibili e, alla fine, rappresentativi di quelle terre e di quelle persone. Questa scintilla culturale, questa visione delcome parte di un contesto più ampio, la dobbiamo a Luigi Veronelli».è una delle voci più autorevoli nel panorama enoico italiano, ha appena firmato il brillante Viaggio in Franciacorta, edito da Treccani. Gli abbiamo chiesto di raccontarci l’evoluzione delladel, tra linguaggi, tendenze e prospettive future alla luce della sua ventennale carriera di critico, scrittore e divulgatore.