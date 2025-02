Quotidiano.net - I consigli della polizia postale: “L’unica difesa è stare attenti”

Roma, 9 febbraio 2025 – Truffa con il nome del ministro Crosetto. È solo l’ultima puntata di un fenomeno dai numeri allarmanti. Si parte dall’ingegneria sociale e si approda a un uso distortotecnologia. La tecnica tradizionale delle telefonate viene spinta da meccanismi informatici piegati a un guadagno truffaldino. Un fenomeno che è esploso in Rete. E lì approdiamo con Barbara Strappato, primo dirigentedi Stato, del Servizioe delle Comunicazioni. Premette: “Siamo circondati. Come difenderci? Cominciamo a riprenderci il tempo per riflettere”. Esiste una app che ci salva? “Una app che possa individuare i deepfake non esiste. Sicuramente la tecnologia ci può aiutare, anche se ad esempio la clonazionevoce resta difficile da smascherare. Perché i truffatori lavorano su tracce vere.