Ilrestodelcarlino.it - "I colleghi sono diventati merce rara"

Dottor Michele Gaudio, presidente dell’ordine dei medici di Forlì-Cesena, c’è carenza di medici di base? "Rispetto a qualche mese fa la situazione è in miglioramento. Il concetto base dell’assistenza sanitaria è che deve essere di prossimità. Se una persona di 70 anni che abita in zone periferiche, per andare dal medico deve scendere al paese più vicino a 15 km, allora c’è qualcosa che non va. I. Se si chiede a un medico di aprire un ambulatorio su un ‘greppo’, naturalmente, preferisce aprirlo in città". Cizone in cui è più difficile trovare un medico di base? "Il problema grosso è nelle zone di collina e di montagna, nei paesini e nelle frazioni. Ogni tanto mi arrivano lettere di cittadini che lamentano di avere medici di base lontano da casa". Quanti pazienti ha un medico di base? "Arrivano a 1800 unità, un carico particolarmente elevato aggravato dalla transizione demografica che stiamo vivendo, ossia dal fatto che stiamo diventando una popolazione di anziani polipatologici con numerose problematiche.