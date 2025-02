Ravennatoday.it - I Blacks superano Saronno al supplementare

Leggi su Ravennatoday.it

Finisce con l’urlo del PalaCattani e con gli infortunati Poletti e Cavallero che esultano insieme ai compagni, dopo aver tifato in panchina per quarantacinque minuti, stancandosi come se avessero giocato. La vittoria deiconarrivata dopo unè la fotografia della.