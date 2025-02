Iodonna.it - Hotel e ristoranti da provare durante il Carnevale di Venezia se si vuole scappare dalla folla dei turisti

Leggi su Iodonna.it

ha la bellezza della decadenza, come una donna bellissima che sa di non avere più nulla da perdere. Lo scriveva Henry James, ed è proprio questa struggente, seducente malinconia che a febbraio si trasforma in euforia. Dopo un gennaio di (relativo) letargo, con pochie molti locali chiusi,si accende di balli in maschera, feste private e celebrazioni che afno calli, palazzi, grandi alberghi. C’è ilpopolare, delle maschere che sfilano ovunque, e quello esclusivo, fatto di eventi privati nei palazzi nobiliari e neipiù raffinati. Tema del 2025: Il Tempo di Casanova. Partiamo quindi alla scoperta della Serenissima più seducente.raccontata dal Museo Correr: arte, storia e collezioni X Leggi anche ›: 10da non perdere A cena da Local, nel Sestiere CastelloCuoco napoletano, patronni: l’alchimia di Local, ristorante stellato nella zona più orientale della città, tra San Marco e l’Arsenale, è anche questo incontro di culture.