Oasport.it - Hockey pista: Trissino fa il suo dovere nella diciottesima di Serie A1. Bene Lodi

fa il suogiornata valida per laA1 2024-2025 disu. In attesa del big match tra Forte dei Marmi e Follonica la capolista ha infatti vinto in totale scioltezza la sfida contro Viareggio, consolidando il primato in classifica con 48 punti.Nello specifico la compagine veneta ha letteralmente passeggiato sulla formazione toscana, imponendosi con un rotondissimo 11-2 e chiudendo i conti giàprima frazione. Tra i mattatori spiccano Mendez Ortiz e Pereira Morais (tre sigilli per parte), Davide Gavioli (un goal), Giulio Cocco ed Andrea Malagoli (due goal).Tutto facile poi per la seconda della classe, squadra che ha regolato senza patemi Sandrigo per 7-2. Successo ampio anche per Bassano, corsara in quel di Giovinazzo per 1-7, così come Novara, team che regolato Monza in casa per 6-2.