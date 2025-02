Iltempo.it - "Ho sentito Putin, vuole che la guerra finisca". La rivelazione di Trump

Leggi su Iltempo.it

A quasi 3 anni dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, il presidente Usa Donaldha rivelato in un'intervista al New York Post di avere parlato al telefono con il presidente russo Vladimirper provare a negoziare una fine dellain Ucraina. Secondo l'inquilino della Casa Bianca, a«importa» delle morti sul campo di battaglia e «che le persone smettano di morire». Quanto al numero di volte in cui i due hanno parlato, nell'intervista esclusiva rilasciata venerdì a bordo dell'Air Force Oneafferma che è meglio non dirlo. Il Cremlino non conferma né smentisce. «Quello che si può dire di questa notizia è che mentre l'amministrazione di Washington svolge il suo lavoro, nascono molte comunicazioni diverse. E queste comunicazioni sono condotte attraverso diversi canali.