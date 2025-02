Ilfattoquotidiano.it - “Ho combinato sempre dei gran casini. Al primo disco mi dissero ‘Sei finito'”: Tricarico 25 anni dopo “Io sono Francesco”

Il suo nome d’arte è come l’appello alle superiori: il cognome.. E lui, in qualche modo, èlegato ai tempi della scuola, a quando i grigi erano uccisi dal tutto nero o tutto bianco; quando l’essenza vinceva sull’apparenza; quando le bugie (vere) erano affari da adulti; quando gli adulti, magari la maestra, chiedeva un tema sul papà, solo che il papà era già morto, e allora la maestra insisteva, “qualcosa ricorderai”. E la maestra veniva appellata “puttana”.Quel “puttana” ha venticinque, era in “Io”. “Nasco in periferia, a Milano sud, e la mia è una storia semplice, molto nazional-popolare”.È nato in un ambiente che oggi è zona franca della trap.Questa puttanata ha un po’ rotto le palle.un cliché.un materiale da sceneggiature.In particolare?La celebrazione della periferia in quella chiave; loro se la cantano e se la suonano, noi la vivevamo come un momento dide vitalità.