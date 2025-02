Ilrestodelcarlino.it - Hippogroup Cesenate gestirà per un altro anno l’ippodromo romano di Capannelle

continuerà a gestiredianche nel 2025 e probabilmente anche nella prima parte del 2026. La società controllataRoma, che gestisceda 56 anni, ha raggiunto in extremis l’accordo con Roma Capitale come auspicato dal Ministero dell’Agricoltura: le corse sono in calendario dal 17 febbraio (trotto) e 18 febbraio (galoppo) per un totale di circa 130 giornate di corse. Tra l’amministrazione capitolina e, però, la tensione è ancora altissima perché sono sul tappeto i 18 milioni di euro richiesti unilateralmente dalle’ente pubblico per la gestione dal 2017 al 2023, con i pagamenti sospesi in attesa della definizione giudiziaria della causa che dovrebbe arrivare quest’. L’accordo consentirà di mantenere il posto di lavoro per i circa 90 dipendenti.