Laverita.info - Hillary non ride più: senza Usaid addio a finanziamenti e agganci

L’assalto all’organismo fa tremare la fondazione dei Clinton, che ha ricevuto milioni per progetti umanitari. L’ente, inoltre, è sotto l’autorità del Dipartimento di Stato, guidato per quattro anni proprio dall’ex first lady.Malgrado le alte valutazioni sulla sicurezza, l’agenzia è stata vittima degli hacker. Intanto, un giudice frena il congedo di 2.200 dipendenti e ordina il reintegro di altri 500.Lo speciale contiene due articoli.