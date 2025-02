Game-experience.it - Helldivers 2 festeggia il primo anniversario con un’armatura gratis a tutti i giocatori su PS5 e PC

Leggi su Game-experience.it

ilcon un regalo speciale peri suoi fedeli combattenti che hanno deciso di portare la democrazia nella galassia: un set armatura gratuito disponibile su PS5 e PC.Arrowhead Game Studios ha deciso quindi di premiare il coraggio e la dedizione deicon un equipaggiamento esclusivo che potrà essere riscattato senza alcuna azione aggiuntiva, semplicemente accedendo all’Armeria del gioco.Il set in omaggio include la corazza B-22 Model Citizen, caratterizzata dal perk Democracy Protects, che garantisce una probabilità del 50% di sopravvivere a un colpo fatale e previene i danni da sanguinamento al torace. A completare l’equipaggiamento troviamo il mantello Eye of Freedom e l’elmo B-22 Model Citizen Helmet, per un look perfetto in battaglia.