Juventusnews24.com - Hancko Juve, un jolly per chiudere: bianconeri pronti a sfruttare questo dettaglio con il Feyenoord. Di cosa si tratta

di RedazionentusNews24, unperfinalmente l’affare per il difensore slovacco: c’è undacon ilNiccolò Ceccarini, nel suo editoriale su Tmw, ha parlato così dell’interesse del calciomercatonei confronti di Daviddel. Il punto della situazione sul centrale slovacco.– «Non è certo una novità che il club bianconero sia forte su, centrale delche già a gennaio era un obiettivo ma la tesistenza degli olandesi ha bloccato tutto. Lantus in questi mesi farà di tutto per, forte anche della volontà del giocatore che ha già dato il suo ok al trasferimento. Insomma una pista già calda».Leggi suntusnews24.com