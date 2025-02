Ilnapolista.it - Haaland come la Gioconda: è il calciatore più prezioso al mondo, da solo fa lievitare i prezzi del biglietto (Sueddeutsche)

Leggi su Ilnapolista.it

Il quotidiano tedesco dellaparagona i calciatori più preziosi delalla Monna Lisa, quadro epocale di Leonardo Da Vinci che Macron vorrebbe inserire in una sala a parte del Louvre, inserendo un contributo economico per accedervi. Con una similitudine azzardata dalla Germania si è voluto muovere un paragone tra i calciatori economicamente più di valore (si parla anche di Wirtz, di Kane) che di fatto con la loro sola presenza aumentano il prezzo del, che prima o poi potrebbe diventare troppo caro e non far più “sorridere la”.la, tanto di valore da far smuovere iper chi guarda ()Di seguito quanto si legge sul quotidiano tedesco:“Ilattualmente piùal, Erling, è stimato in un patrimonio di 200 milioni di euro.