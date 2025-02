Quotidiano.net - Guido Crosetto denuncia truffa: usato il suo nome per ingannare imprenditori

Arriverà a breve l'esposto del ministro della Difesa,, che ha visto il suoper mettere a segno unanei confronti di una serie die professionisti di rilievo a cui sono stati chieste cifre da capogiro per liberare fantomatici giornalisti rapiti in Medio Oriente. "La miaè già pronta", ha reso noto interpellato dall'ANSA il ministro che, svelando il raggiro, ha messo in guardia molte persone ed evitato loro di cadere nella trappola deitori. Ladel ministro ipotizzerebbe la sostituzione di persona. Il titolare della Difesa, riguardo all'intenzione della Procura di Milano di raccogliere la sua deposizione, ha spiegato che al momento "non c'è appuntamento che io sappia". E poi ha ricordato che la vicenda, per cui sono stati contattati molti, è nata da una sua segnalazione, dopo che uno dei 'bersagli' lo ha avvertito di aver ricevuto una telefonata con la richiesta di denaro.