Formiche.net - Guerra ai cartelli, equilibri con Trump. Il Messico di Sheinbaum in azione

Ilsta intensificando la sua campagna contro idella droga, una strategia che non è solo volta a migliorare la complicatissima sicurezza interna, ma anche a rispondere alle crescenti pressioni politiche ed economiche degli Stati Uniti, in particolare dopo il ritorno alla Casa Bianca di Donald. L’ex presidente, e attuale candidato alla rielezione, ha reiterato la necessità che ilprenda misure più incisive per fermare il traffico di fentanyl e controllare i flussi migratori irregolari lungo il confine. Attorno a questo è ruotata la discussione sull’introduzione di dazi contro le importazioni messicane: misura durata poche ore, perché poiha ricevuto assicurazioni dirette dalla presidente messicana, Claudia, che lo ha accontento garantendo un impegno sui traffici illeciti al confine (droga in primis, ma anche migranti) e permettendogli di rivendicare una vittoria simbolica con il suo elettorato.