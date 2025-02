Game-experience.it - GTA 6, c’è “sempre il rischio di rinvio” per la data di uscita, precisa il CEO di Take-Two

GTA 6 ha un’programmata per l’autunno del 2025, ma il CEO di-Two Interactive, Strauss Zelnick, ha sottolineato che nonostante il progetto sia “nei tempi previsti”, esistela possibilità di unper ladi.In una recente intervista con IGN (grazie a Gamingbolt), Zelnick ha dichiarato: “C’èildi uno, e penso che non si debba mai dare nulla per certo. Nonostante ciò ci sentiamo pronto per un lancio nel 2025”. Questo non significa necessariamente che il gioco verrà posticipato, ma evidenzia la volontà di Rockstar Games di raggiungere standard elevatissimi prima del lancio.Durante un’ultima conference call con gli investitori,-Two ha ribadito che il 2025 sarà un “punto di svolta” per l’azienda, riconfermando il lancio di Grand Theft Auto 6 quest’anno e suggerendo che il titolo potrebbe rappresentare un momento cruciale per la società.