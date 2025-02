Anteprima24.it - Gs Meomartini, ancora una battuta d’arresto

Tempo di lettura: 2 minutiUn’altra sconfitta di misura (52-47) per il G.S.nella terza giornata di ritorno di Divisione Regionale 1 contro Basket Koinè – San Nicola La Strada.I ragazzi del presidente Stefano Capitanio questa settimana hanno dovuto fare i conti con addirittura tre assenze: Giuliano De Martino, Giuseppe Donatiello ed Agostino Laudando. Ha, quindi, potuto fare il suo esordio un altro atleta dell’under19: Michele Sarchioto.Nonostante tutto, la formazione allenata da coach Massimo Tipaldi che incontrava l’ottava in classifica con il doppio delle partite vinte, è riuscita a stare in partita fino all’ultimo secondo, mantenendo gli avversari a soli 52 punti.La prima frazione è quella in cui i beneventani hanno concesso di più ai padroni di casa, facendo realizzare loro 14 punti (14-9 il primo parziale).