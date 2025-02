Sport.quotidiano.net - Grottammare al tappeto. La Vigor vince in rimonta. Le reti sono firmate Pepi e Tulli

: Renzi, Tidei, Rossini,, Cicconofri (Beruschi), Marcantoni D. (Mancini), Marcantoni L., Consoli (Arias Lopez), Compagnucci (Boccanera), Guermandi (Piermartiri),. All. Pierantoni.: Beni (Diakhaby), Ferrari, De Cesaris, Gibbs (Porfiri), Maranesi, Donzelli (Pomili), Medori (Tombolini), Cisbani, Pietropaolo A., Di Nicolò (Verini), Leoni. All. Poggi. Arbitro: Mariani di Ascoli.: 46’ pt Ferrari, 20’ st, 33’ st rig.. LaMontecosaro parte bene e con Consoli sfiora il gol e poi ci prova Guermandi. Ilcresce con il passare dei minuti e nel recupero del primo tempo passa in vantaggio: il bel lancio premia l’inserimento di Ferrari la cui conclusione finisce alle spalle del portieri Renzi. Nella ripresa latrova il pareggio: ci pensaa mandare in rete la palla respinta dal portiere sulla precedente conclusione.