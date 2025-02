Liberoquotidiano.it - Groenlandia verso il referendum: si aprono scenari clamorosi per Trump e Usa

Il presidente USA Donaldmira al controllo diretto della, l'isola artica geograficamente nordamericana, ma politicamente soggetta alla Danimarca, dunque all'Unione Europea. Ha ripetuto che laserve agli USA come prima linea di difesa nello scacchiere artico, fronte più diretto in caso di guerra contro la Russia. Le parole diavevano già suscitato allarme a Bruxelles e ora, a rappresentare un concreto appiglio per uno scivolamento dell'isolagli Stati Uniti, si aggiungono le trame politiche interne del possedimento danese. L'isola, vasta 2 milioni di km quadrati è popolata da soli 57.000 abitanti, per l'89% di origine Inuit, in sostanza eschimesi. Dal 2009 ha un autogoverno in parte autonomo da Copenhagen. Il parlamento locale di Nuuk ha deciso per l'11 marzo elezioni anticipate, sull'onda delle rivendicazioni statunitensi.