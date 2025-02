Ilfattoquotidiano.it - Grignetta, in corso le ricerche di due escursionisti: sorpresi dal peggioramento del meteo

Proseguono ledei due alpinisti dispersi da ieri 8 febbraio nella zona della, in provincia di Lecco. Sono quattro le squadre del Corpo nazionale Socalpino e speleologico (Cnsas) impegnate nelle. Due squadre del Cnsas sono già arrivate in vetta, mentre altre due stanno vagliando i canali.A essere dispersi sono due giovani brianzoli. L’allarme è scattato nel pomeriggio dell’8 febbraio, quando i duenon hanno fatto rientro dalla, montagna vero e proprio tempio dell’alpinismo lombardo. A coglierli di sorpresa il drasticodelle condizioni, con neve, vento e nubi a bassa quota. In serata risultavano irrintracciabili e i telefonini irraggiungibili.Degli, riporta Il Giorno, hanno raccontato di aver incrociato intorno alle 11 due ragazzi vestiti piuttosto leggeri e male equipaggiati che stavano tentando la salita, nonostante l’orario non più adatto: i dispersi potrebbero essere proprio loro.