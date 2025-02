Sport.quotidiano.net - Grifone, c’è il Terranuova: "Obiettivo il secondo posto"

CALCIO SERIE D "Il nostro, a questo punto del campionato, è quello di centrare ile faremo tutto il possibile per raggiungerlo". L’allenatore Luigi Consonni è abbastanza categorico. "Noi dobbiamo andare avanti e guardare in positivo - prosegue Gigi - ed i ragazzi lo sanno. Sono motivati, anche se a San Giovanni hanno lasciato un po’ a desiderare sotto questo aspetto giocando sotto tono, ed hanno tutta la voglia di tornare a vincere a cominciare dalla gara di domani (oggi per chi legge, ndr)". Allo stadio Zecchini, inizio alle 14,30, per il sesto turno del girone di ritorno, oggi si presenta la compagine delTraiana, terzultimo in classifica, di mister Becattini (presenti due ex: Benucci tra I locali e Degli Innocenti tra gli ospiti). "Con tutto il rispetto per l’avversario noi abbiamo un solo risultato è ancora Consonni che parla che è la vittoria anche se non sarà una gara facile perchè ilè una squadra che gioca ed ha discreti giocatori.