Rompipallone.it - Gravissimo errore al VAR: gli avversari lasciano il campo – VIDEO

Leggi su Rompipallone.it

L’arbitro sbaglia e scegli di abbandonare il. È la protesta che vede protagonista l’ex calciatore del Napoli, per quanto successo al VAR. A dir poco clamoroso quanto successo in uno dei principali campionati, che accende polemiche non da poco, se si considera che poi il Fenerbahce ha pubblicato un comunicato ufficiale proprio contro lo stesso giocatore ex Napoli per quanto fatto nella sfida di oggi. “Truffatori, che agevolano il mercato nero, con i vostri giocatori che ingannano arbitro e VAR” e tanto altro nel duro comunicato del Fenerbahce che, allenato da Mourinho, aveva già espresso con forza la sua posizione ai danni del club rivale di Istanbul, del Galatasaray.Dopo quanto successo oggi al VAR, il club ha deciso di abbandonare il, sotto gli occhi dello stesso ex giocatore del Napoli che, incredulo, ha lasciato successivamente ilcon i suoi compagni di squadra.