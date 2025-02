Gossipnews.tv - Grande Fratello, Zeudi Nella Bufera: Si Mette Molto Male!

De Palma al centro delle polemiche al: cambia mille versioni e il pubblico la accusa di incoerenza. Ecco che cosa è successo!Al, gli equilibri sembrano mutare da un momento all’altro e i rapporti che fino a poco tempo fa sembravano solidi, ora si sgretolano sotto gli occhi attenti del pubblico. Se fino a pochi giorni fa, Helena e Javier apparivano affiatati, adesso la situazione è completamente cambiata. Tra la modella brasiliana e il pallavolista argentino è scattata la scintilla, mentresi è improvvisamente allontanata da entrambi. Coincidenza? Il pubblico non ne è convinto.StamattinaDe Palma si è svegliata con il broncio e il pubblico ha subito notato il suo atteggiamento insofferente. La puntata precedente non è stata facile per lei: prima la discussione accesa con Javier, poi lo scontro con Helena.