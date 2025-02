Superguidatv.it - Grande Fratello, Javier Martinez scorda Shaila Gatta, per Helena Prestes: “Bello farlo con te”

Si fa bollente l’attesa per la ricorrenza festiva di San Valentino, al, con la lovestory di, appena nata. Dopo aver chiuso il triangolo avviato con Zeudi Di Palma, lo sportivo e la modella si abbandonano ad un rapporto intimo vissuto sotto i riflettori del reality di Mediaset. E l’altra ex flirt, per, può ora dirsi un ricordo lontano.vicini e complici: esplode la passioneTra le mura didimentica l’ex flirt storicae l’ultima fiamma Zeudi Di Palma, abbandonandosi al fuoco della passione con. La frequentazione intima che lo sportivo spagnolo ha avviato con la modella brasiliana, nel bunker di Cinecittà, sembra proseguire a gonfie vele.