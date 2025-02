361magazine.com - Grande Fratello, il sondaggio del 10 febbraio: chi rischia?

, chidi lasciare la casa più spiata d’Italia tra Amanda, Zeudi, Stefania, Iago e Pamela? Ecco cosa dice il– Sono cinque i concorrenti in sfida al televoto questa settimana e uno di loro tra Amanda, Zeudi, Stefania, Iago e Pamela il prossimo lunedì 10dovrà dire addio ai compagni e all’esperienza nella casa del reality show.Sarà il pubblico, come sempre, a decidere chi vuole salvare e di conseguenza il meno votato dovrà abbandonare definitivamente il gioco.Stando alrealizzato da “Forum Free”, la preferita sarebbe Amanda, mentre a rischio eliminazione ci sarebbe Zeudi. La sorella di Loredana Lecciso è in vantaggio con ben il 25,50% delle preferenze.Leggi anche–> Pillole di gossip, i protagonisti della settimana: da Michelle Hunziker e il nuovo flirt alle nozze dei PrelemiA seguire c’è Iago Garcia che detiene il 23,30% delle preferenze.