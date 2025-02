361magazine.com - Grande Fratello, il recap: dai momenti di passione alle tensioni tra i gieffini. Cosa è successo in settimana

Leggi su 361magazine.com

, ecco iclou che riguardano il reality show di Canale 5 e i suoi concorrenti. Ildella– Un momento significativo che ha lasciato tanta delusione nei fan e un vuoto nella casa è stato sicuramente l’eliminazione di Eva Grimaldi, al suo secondo. I fan si aspettavano per lei una bella finale e invece nulla di fatto.leggi anche–>, il sondaggio del 10 febbraio: chi rischia?Frantumatosi il triangolo amoroso che vedeva protagonisti Javier, Zeudi e Helena si respira in casa la tensione per via dei duri attacchi che la Miss continua a sferrarespdi Helena e Javier. I dueinfatti stanno vivendo un momento bello e carico didentro la casa che poco convince Lorenzo e Shaila che rosicano per essere stati “sorpassati” in puntata.