Anticipazionitv.it - Grande Fratello, gestaccio di Lorenzo contro Helena: bufera sui social

Leggi su Anticipazionitv.it

L’atmosfera all’interno delsi fa sempre più tesa, conSpolverato che è finito al centro di una nuova polemica. Il modello milanese è stato criticato aspramente dai fan del reality per unrivolto aPrestes, che in quel momento era di spalle. Un gesto che ha scatenato l’indignazione del pubblico e ha alimentato le tensioni tra i concorrenti. Ma cosa sta accadendo davvero tra le mura della casa di Cinecittà?: il gesto diSpolveratoPrestesLa scena incriminata è avvenuta in cucina, mentreSpolverato si trovava in compagnia di Javier Martinez. Ad un certo punto, il modello ha mostrato un doppio dito medio nei confronti diPrestes, scatenando l’ira del web. Il gesto non è passato inosservato ai fan del, che hanno subito condannato il comportamento di