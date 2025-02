Goya Awards 2025 | tutti i vincitori

Leggi su Cinefilos.it

Il dramma biografico El 47 e il thriller La Infiltrada si sono aggiudicati il ??primo premio alla 39a edizione deitenutisi in Spagna. Nel frattempo, La stanza accanto di Pedro Almodóvar, con Tilda Swinton e Julianne Moore, escluso dal concorso per il miglior film, si è portato a casa tre premi.Tra gli altridegni di nota c’era Emilia Pérez, che si è portata a casa il premio per il miglior film europeo. Nel frattempo, Io sono ancora qui, con Fernanda Torres, ha vinto il premio per il miglior film iberoamericano.Eccoi filmdeiMIGLIOR FILMEl 47 and La Infiltrada (tie)MIGLIORE REGISTAIsaki Lacuesta and Pol Rodriguez – Segundo PremioMIGLIOR REGISTA ESORDIENTEJavier Macipe — The Blue StarMIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALEEduard Sola – Casa en FlamesMIGLIORE SCENEGGIATURA ADATTATAPedro Almodovar – The Room Next DoorMIGLIORE MUSICA ORIGINALEAlberto Iglesias — The Room Next DoorMIGLIOR CANZONE ORIGINALE“Los almendros” by Antón Álvarez, La Tania and Yerai Cortés— La Guitarra Flamenca de Yerai CortesMIGLIOR ATTOREEduard Fernandez – MarcoMIGLIOR ATTRICECarolina Yuste – La InfiltradaMIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTASalva Reina – El 47MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTAClara Segura – El 47MIGLIORE ATTORE ESORDIENTEPepe Lorente — The Blue StarMIGLIORE ATTRICE ESORDIENTELaura Weissmahr — Salve MariaMIGLIORE SCENOGRAFIACarlos Apolinario — El 47MIGLIORE FOTOGRAFIAEdu Grau – The Room Next DoorMIGLIOR MONTAGGIOJavi Frutos – Segundo PremioMIGLIORE ART DIRECTIONJavier Alvariño — La Virgen RojaMIGLIORI COSTUMIArantxa Ezquerro — La Virgen RojaMIGLIOR TRUCCO E PARRUCCOKarmele Soler, Sergio Pérez Berbel, Nacho Díaz — MarcoMIGLIOR SUONODiana Sagrista, Eva Valiño, Alejandro Castillo, Antonin Dalmasso — Segundo PremioMIGLIORI EFFETTI SPECIALILaura Canals, Iván López Hernández — El 47MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONEMariposas NegrasMIGLIOR DOCUMENTARIOLa Guitarra Flamenca de Yerai CortesMIGLIOR FILM IBEROAMERICANOI’m Still Here – BrazilMIGLIOR FILM EUROPEOEmilia Perez – FranceMIGLIOR CORTO DI FINZIONELa Gran ObraMIGLIOR DOCUMENTARIOSemillas de KivuMIGLIOR CORTO D’ANIMAZIONECafunèCinefilos.