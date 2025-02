Ilgiorno.it - Gorgonzola si interroga. Le risposte nel Manifesto degli artigiani di pace

"Ladipende da me". "È una scelta del cuore e dell’intelligenza". "Non è scontata: richiede cuore e impegno". "Non solo su bandiere o gridata nelle piazze: ma in opere di giustizia". "È fermare la violenza nel nostro quotidiano". Un mese di streaming serali dal sito parrocchiale, all’inizio dell’anno giubilare, nel rispetto dell’appello dell’arcivescovo Mario Delpini: "Fare silenzio e riflettere", e nel corso dei quali tanti “protagonisti“ della vita gorgonzolese, spesso diversi per attività, estrazione, età, hanno dialogato di. E ieri, a fine percorso, la consegna ufficiale alle istituzioni, da parte della comunità parrocchiale Madonna dell’aiuto e del parroco, don Paolo Zago, del primo “di“ di. Il progetto era stato illustrato poco prima di Natale.