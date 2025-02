Google Calendar cancella il Pride e altre ricorrenze inclusive, polemica in Usa

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Recentemente, alcuni utenti dihanno espresso disappunto per la rimozione di eventi specifici, come ilMonth, che in precedenza venivano evidenziati di default. Anche, tra cui il Black History Month, il Mese dei nativi americani, il Mese del patrimonio ebraico, il Giorno della Memoria dell'Olocausto e il Mese .