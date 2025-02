Oasport.it - Golf: Haotong Li porta a casa il Qatar Masters, calo finale di Pavan

A tre anni e mezzo dalla sua ultima vittoria, al BMW International Open,Li torna a gioire sul DP World Tour. Suo il Commercial Banka Doha, fatto che permette al cinese di ritornare vicino alle prime 150 posizioni del ranking mondiale. Un successo, peraltro, che arriva con un putt lunghissimo alla buca 18 del DohaClub, capace dirlo a -3 oggi e a -16 in totale dopo che, per qualche decina di minuti, le speranze sembravano essergli sfuggite di mano.Oppure, per meglio dire, sembravano andare nella direzione di un playoff con un eccezionale Rasmus Neergard-Petersen, autore di un gran recupero con -7 odierno a -15 totale. Con un piccolo rimpianto: il bogey alla 17, a posteriori decisivo per decidere l’esito del torneo. Terza posizione a -13 per un altro gran protagonista della settimana, l’inglese Brandon Robinson Thompson (-2 in questa domenica).