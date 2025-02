Oasport.it - Golf, Detry allunga ancora e sogna il primo titolo. Spieth e Højgaard bagarre per il podio

Leggi su Oasport.it

Thomas, al termine della terza giornata, grazie ad uno score di -6 sui fairway del TPC Scottsdale. Il belga si ritrova, così, a 5 colpi dal gruppo di inseguitori a 18 buche dal termine del WM Phoenix Open, torneo tra i più “caldi” dell’intero programma del PGA Tour. Il classe ‘93 è partito forte fin da subito sabato segnando 4 birdie sulle prime 5 buche e facendo un solo bogey in tutto il round (al par 3 della 7). Da lì altri 3 birdie hanno consolidato la leadership a -18.Non mollano, però, Jordan, di ritorno quest’anno dopo un lungo periodo di stop, Rasmus, Daniel Berger e Michael Kim, appaiati tutti a -13 in T2 e pronti a dare battaglia al belga per cercare di aggiudicarsi ilin Arizona. Molto costanti le carte di Kim e: entrambe bogey-free-round e lineari a sfruttare al meglio le “poche” occasioni che il campo offre.