Gli studenti incontrano la polizia

Bullismo e cyberbullismo. Come prevenirlo e come difendersi. Come dire no a chi lo pratica, tanto lungo le strade virtuali della rete internet che di persona, come evitare le trappole del web. Nella giornata nazionale del cyberbullismo, ladi Stato ha incontrato glidella scuola secondaria di I grado San Paolo di Perugia. Il personale del Centro operativo di sicurezza cibernetica Umbria, infatti, con la collaborazione della dirigente scolastica Morena Passeri e le referenti del cyberbullismo, Alessandra Caccinelli e Valentina Epifani, ha organizzato un incontro con gli alunni delle ultime classi della Scuola per una lezione sulla legalità e sul rispetto dell’altro da sé. Gli esperti dellapostale, riferisce la questura, hanno presentato alle ragazze e ai ragazzi le strategie corrette per navigare in sicurezza nel web, affrontando temi come il cyberbullismo, l’adescamento online e la condivisione di immagini intime.