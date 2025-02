Ilrestodelcarlino.it - Gli alluvionati dal commissario. Domani Curcio incontra i comitati

La voce deideglidell’Emilia Romagna arriva al palazzo della Regione. A seguito di numerose richieste e sollecitazioni da parte dei tanti cittadini danneggiati dagli eventi del 2023, come promesso, i nuovi vertici hanno indetto un incontro che si terràalle 16, nella sala polifunzionale della Regione. All’incontro, a cui prenderanno parte la sottosegretaria alla Presidenza, Manuela Rontini, e il nuovostraordinario per la ricostruzione delle aree colpite dalle alluvioni, Fabrizio, potrà partecipare solo un rappresentante per comitato e sono stati chiamati tutti idell’Emilia Romagna. Come si legge nella lettera di invito da parte della Regione, firmata dal presidente Michele de Pascale (che, però, non ci sarà): "La riunione, oltre a delineare un quadro conoscitivo della situazione per favorire una celere prosecuzione dei lavori di ricostruzione e messa in sicurezza dei territori colpiti dagli eventi alluvionali, vuole essere l’occasione per un confronto sul tema degli indennizzi ai privati".