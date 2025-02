Anticipazionitv.it - Giulia De Lellis fuori dal DopoFestival: chi la sostituisce e il motivo

Denon farà parte del. La notizia, che sta facendo il giro del web, è stata rivelata dal giornalista Gabriele Parpiglia. Secondo quanto riportato, la decisione sarebbe stata presa dalla Rai in seguito alle polemiche legate al fidanzato di, Tony Effe. Il rapper, in gara al Festival di Sanremo, è stato al centro di diverse critiche per alcuni testi ritenuti violenti. Scopriamo chi prende il posto della famosa ex di Uomini e Donne.La sostituzione diDecon Anna Dello RussoLa decisione della Rai ha portato alla scelta di un volto più “neutro” ed esperto nel mondo della moda: Anna Dello Russo. Parpiglia ha confermato il cambio di rotta attraverso un post su Instagram, specificando che la redazione ha preferito evitare ulteriori polemiche: “De, dentro Anna Dello Russo”.