Giubileo 2025: la Statua di Nostra Signora di Lourdes arriva a Salerno in elicottero

Nell’ambito degli eventi giubilari dell’Arcidiocesi di-Campagna-Acerno, il 18 febbraio, è in programma l’arrivo a, in, delladidi. In particolare, alle ore 15.30, è previsto il ritrovo in Piazza della Libertà e alle ore 16, l’arrivo dell’effige.Dopo la preghiera dell’Arcivescovo di-Campagna-Acerno, Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi, avrà inizio una fiaccolata per la città che culminerà presso la Parrocchia San Lorenzo Martire in Canalone. L’iniziativa, che ha visto la collaborazione del Comune die di Alidaunia srl, è a cura della Pia Unione A.M.A.S.I.“Dopo la presenza a Roma, per l’inizio del, delladella Madonna della Speranza di Battipaglia, l’arrivo delladella Madonna divuole essere un’altra occasione per metterci, come Chiesa salernitana, sotto la protezione di Maria, in questo tempo giubilare.