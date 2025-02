Sport.quotidiano.net - Girone b. Milan Futuro finisce ko. Panchina in discussione

Sconfitta pesantissima per il, che cade 2-0 in casa nello scontro salvezza con la Lucchese. A punire i rossoneri le reti Tamburello e Saporiti (su errore in disimpegno di Camporese), tra il 29’ e il 35’ del primo tempo. Ilrimane terzultimo e vede allontanarsi la salvezza diretta. Dopo tre risultati utili consecutivi, prestazione negativa dei lombardi, che anche in fase offensiva non sono andati oltre un paio di occasioni con Magrassi. Ladi Daniele Bonera torna dunque a traballare. Il tecnico bresciano è stato confermato più volte nelle scorse settimane, ma ora la situazione si fa più difficile.-LUCCHESE 0-2 (0-2). Reti: 29’pt Tumbarello (L), 35’pt Saporiti (L). Alessandro Stella