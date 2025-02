Juventusnews24.com - Girelli alla Rai: «Finché la matematica non dirà scudetto… 13 gol? Avrei potuto fare di più»

Cristiana Girelli è intervenuta ai microfoni della Rai al termine della sfida tra Milan e Juventus Women, gara vinta dalla formazione di Canzi: le dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport al termine della sfida contro il Milan, l'attaccante della Juventus Women ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

CORSA SCUDETTO – «Siamo contente, è un buon margine ma finché la matematica non ci dice quello che deve dirci lotteremo in tutte le partite. I conti si fanno alla fine, viviamoci ogni partita: questa è la nostra mentalità. Sappiamo che la poule scudetto è difficile. Affronteremo squadre forti e competitive»

NAZIONALE – «Per me non è mai scontato esserci. Mi auguro di essere convocata, lo sapremo solo la prossima settimana. Sono a 13 gol ma potevano essere di più, quest'anno creiamo tanto e io faccio solo la finalizzatrice.