Giovanna non sta bene C’è posta per te Amadeus entra in studio e avverte Maria | Non ha retto Cosa è successo

Leggi su Caffeinamagazine.it

La puntata di C’èper te andata in onda sabato 8 febbraio ha regalato momenti di grande commozione grazie alla presenza di un ospite d’eccezione:, accompagnato dalla moglieCivitillo. La coppia ha partecipato per rendere speciale la storia di Noemi, una giovane donna che ha deciso di ringraziare pubblicamente la sua nonna Antonietta, che l’ha cresciuta con amore dopo la prematura scomparsa della madre.“Tu e nonno mi avete accudito come fossi una figlia. Sei una donna, prima che una nonna, spaziale” ha detto Noemi, leggendo una lettera ricca di affetto e gratitudine. Il racconto ripercorre le difficoltà vissute da Antonietta: la perdita della figlia quando Noemi aveva appena 11 anni e il trasferimento in Campania per starle accanto. Noemi ha espresso il suo dispiacere per non essere stata abbastanza presente dopo la morte del nonno e ha voluto rassicurarla: “Ora sarò io a occuparmi di te”.