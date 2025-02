Sport.quotidiano.net - Giovanili biancazzurre. La Primavera fa pari col Brescia e resta sesta

La Spalimpatta 0-0 colin una gara caratterizzata da diverse occasioni da rete, con i portieri – in particolare Zenti, oggi a disposizione di mister Baldini a Chiavari – grandi protagonisti del match. La prima frazione di gioco vede le squadre affrontarsi a viso aperto. Al 37’ Contè si invola in contropiede verso la porta avversaria, ma viene recuperato in extremis da un difensore delin un’azione che poteva risultare molto pericolosa. Il momento più significativo del primo tempo arriva al 42’, quando Zenti si esibisce in una splendida parata su un colpo di testa insidioso di Posniak. La ripresa si apre con un brivido per la Spal: dopo appena due minuti dal fischio d’inizio, ancora Posniak centra in pieno la traversa, facendo trattenere il fiato ai tifosi di casa.