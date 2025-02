Brindisireport.it - “Giorno in memoria delle foibe”: le iniziative in programma a Brindisi

Leggi su Brindisireport.it

- Anche asi svolgerannocelebrazioni, in occasione del “del ricordo invittimee degli esuli istriani, fiumani e dalmati”. Lunedì 10 febbraio, in via Martiri, alle ore 16.30, sono previsti una breve allocuzione e la deposizione.