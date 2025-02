Ilrestodelcarlino.it - Giorno del ricordo. Martiri delle foibe, numerosi gli eventi commemorativi

Ricorre domani il ‘del’, la giornata scelta per commemorare i. Per l’occasione, alle 10 si svolgerà la cerimonia istituzionale in via, alla presenza del prefetto di Forlì-Cesena Rinaldo Argentieri, del sindaco Gian Luca Zattini eautorità cittadine (nella foto, la cerimonia del 2024). Renderà gli onori una schierante del 66° Reggimento Fanteria Aeromobile Trieste. Verrà deposta una corona commemorativa presso il monumento in memoriavittime, dell’esodo degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. A seguire sono previsti interventi di riflessione da parte di rappresentantiistituzioni e di familiari. Interverrà Alberto Urizio, presidente dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmata, oltre alle Associazioni combattentistiche e d’arma accompagnati da labari e medaglieri.