Ilrestodelcarlino.it - Giorno del Ricordo: "Il Comune calpesta la memoria dei caduti"

"I martiri delle foibe meritano rispetto, dispiace invece vedere che ildi Reggio li considera vittime minori di uno dei periodi più bui della storia del nostro paese,ndone la". Sono le parole con cui Alessandro Aragona, consigliere regionale e segretario provinciale di Fdi, commenta le iniziative comunali in occasione della Giornata del, in programma per domani. Celebrazioni "in tono minore rispetto agli altri anni, se addirittura non si è voluto creare un evento in Sala del Tricolore perché utilizzata per il Consiglio Comunale, organizzandolo invece alla biblioteca Panizzi". "Come se non bastasse questa mattina (ieri, ndr) è stata autorizzata una contromanifestazione nello stesso luogo e momento in cui in piazza della Vittoria venivano ricordati i martiri delle Foibe" rincara Aragona.