Bolognatoday.it - Giorno del ricordo, de Pascale: “Commemoriamo le vittime delle foibe e la memoria dell’esodo"

Leggi su Bolognatoday.it

“Ricordare, per commemorare lee rinnovare ladegli istriani, dei fiumani e dei dalmati italiani costretti a fuggire dalle loro terre alla fine della Seconda guerra mondiale e nell’immediato dopoguerra. Ricordare, anche per capire come si sia arrivati a una.