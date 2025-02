Iltempo.it - "Gioco erotico finito male". La confessione del compagno della baby sitter sparita

Lascomparsa a Milano è morta a causa di un "". È quanto avrebbe detto ilfermato per omicidio Pablo Gonzalez alla gip di Milano durante l'interrogatorio di convalida. Una versione che potrà essere provata solo quando sarà ritrovato il corpo40enne. Gonzalez non è stato in grado di indicare un punto preciso ma ha detto di averlo abbandonato lungo una strada nella zona di Cassano d'Adda. L'uomo è accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere. La donna era scomparsa nella notte tra il 24 e il 25 gennaio dalla sua casa nel quartiere Bicocca, a Milano.