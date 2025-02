Ilgiorno.it - Giardino del Seicento violato. Una palestra al posto degli alberi: "Basta abbattimenti evitabili"

"Ogni albero conta.". L’assessore all’ambiente del Comune di Pavia Lorenzo Goppa ha puntato i piedi di fronte a quello che sta accadendo neldel settecentesco palazzo Olevano, dove ha sede il liceo Adelaide Cairoli. Proprio in quello spazio l’altro giorno è stato abbattuto un esemplare di Celtis. "Secondo i documenti prodotti dalla Provincia, responsabile e titolare del progetto – ha aggiunto Goppa del Movimento 5 stelle – è un abbattimento necessario a fare spazio alla nuovaper l’istituto con oltre 1700 studenti. Un cubo di cemento di circa 600 metri quadri di superficie, alto 9 metri, che non solo spazzerà via ben 4(un Celtis, un Prunus, un olmo e un sambuco) alcuni anche di 80 anni, ma appesantirà ancora di più un centro storico già saturo di edifici e costruzioni, consumando ulteriore suolo".