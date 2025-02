Quifinanza.it - Giappone senza riso attinge a scorte d’emergenza per colpa dei turisti

Inmanca ile scatta l’emergenza. Potrebbe sembrare una banalità, ma isi consumano in media 8 milioni di tonnellate diall’anno. Per capire la portata della crisi del, si può provare a immaginare che cosa accadrebbe in Italiaun piatto di pasta asciutta sul tavolo ogni giorno.Non è che ilmanchi del tutto, ma il prodotto inizia a scarseggiare e il prezzo, di conseguenza, continua ad alzarsi. I motivi sono diversi e tra questi c’entra, purtroppo, anche l’eccessivo turismo.Emergenza: ilalleSe si pensa alledi emergenza in Europa e in Italia, l’immaginazione corre a gas e petrolio. Lo abbiamo vissuto di recente con lo scoppio della guerra in Ucraina e la riduzione del gas russo in Europa. In quel caso furono molti i governi che dovetterore ai siti di stoccaggio per provvedere al fabbisogno dei Paesi.