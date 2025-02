Liberoquotidiano.it - Giancarlo Giorgetti: "Le criptovalute una minaccia, attirano la criminalità"

"Le tecnologie digitali hanno reso tutto più fruibile e veloce, accrescendo la domanda di una nuova finanza digitale, ma dobbiamo essere consapevoli che se la domanda non viene soddisfatta dalle istituzioni ufficiali è inevitabile che sia intercettata dalle organizzazioni criminali. Mentre Oltreoceano Donald Trump si è posto come nuovo alfiere mondiale del mondo cripto, arrivando a ipotizzare anche una riserva in Bitcoin, in Italia il governo si mantiene prudente e anzi invita a tenere alta la guardia. Oggi una tra le minacce più insidiose e pervasive arriva dal mercato dei criptoasset che è in rapida espansione grazie alla interconnessione tra mondo finanziario e digitale che ha, attratto gli appetiti delle", lo ha detto il ministro dell'economiaall'inaugurazione dell'anno di studi 2024/25 della Scuola di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza.