Ilfattoquotidiano.it - Giacomo Salvini a La7, chat FdI: “Si presentano uniti, ma sugli alleati hanno detto di tutto”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Matteoè un ministro bimbominkia”, è solo una delle accuse contenute nelledei gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia tra il 2018 e il 2024. A rivelarle, per la prima volta, è il libro Fratelli di, storia segreta del partito di Giorgia Meloni (Paper First) di. Nel suo intervento a Tagadà, il cronista de il Fatto Quotidiano, racconta come il partito della premier si presenti pubblicamente unito, ma nasconda al suo interno litigi e faziosità che si manifestano a colpi di insulti e tradimenti. Una ricostruzione top secret del dietro le quinte del partito di Giorgia Meloni che, che dal 4%, in pochi anni ha scalato le vette di Palazzo Chigi.L'articoloa La7,FdI: “Si, madi” proviene da Il Fatto Quotidiano.